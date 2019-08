Le plus grand piano du monde fait 6 m de haut et se trouve en Lettonie

En Lettonie, le musicien David Klavins joue d’un instrument particulier : un piano démesuré aux cordes de près de cinq mètres de long…

David Klavins est un musicien allemand qui vit en Lettonie et est à l’origine du plus grand piano du monde. Imaginez un peu : un piano dont le cadre atteint les 6 mètres de haut et les cordes mesurent 4.7 mètres ! La sonorité de ce piano aux mensurations disproportionnées est toute particulière : profonde, puissante, unique au monde ! Il ne figure cependant pas encore dans le livre des records "Guinness Book". Battre des records n’était d’ailleurs pas le but recherché de ce musicien, il souhaitait surtout créer un son le plus pur possible.

La taille du piano et la longueur des cordes ne sont pas faites pour battre des records : il s’agit de créer le meilleur son imaginable pour tous les interprètes et auditeurs qui se rendent dans cette salle.

La taille gigantesque de l’instrument n’est pas sa seule particularité. Le piano ne possède pas de caisse en bois, ce qui permet au public de pouvoir admirer les longues cordes d’acier lorsque David Klavins joue de son instrument. Cela permet aussi aux mélomanes d’entendre toutes les nuances sonores non atténuées.

Ce piano est à admirer dans le centre de musique Latvija de Ventspils en Lettonie. Le centre est composé de deux salles de concert et d’une académie de musique. Comme c’est un piano vertical, l’instrument particulier de David Klavins doit lui être fixé à la structure et ne peut être déplacé. Le maire de la ville espère que cette curiosité musicale va attirer des touristes mélomanes en quête de curiosités.

Quels morceaux joue-t-on sur un tel piano vous demandez-vous ? “Les œuvres les plus appropriées pour cet instrument seraient toutes les œuvres très expressives, par exemple Rachmaninov, Scriabine, mais aussi les sonates de Beethoven, qui sonnent d’une manière totalement nouvelle sur ce piano. Après tout, c’est le public qui jugera ce qu’il aime, mais à mon avis, cet instrument convient à la musique typiquement classique" explique le musicien à l’AFP.