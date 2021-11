Le pianiste Joachim Caffonnette au four et au moulin

Outre la sortie de son nouvel album, ''Bittersweet Times'', le pianiste Joachim Caffonnette redonne vie au Sounds, légendaire club de jazz de Bruxelles. Joachim Caffonnette naît en juillet 1989 de parents comédiens et passe les premières années de sa vie en tournée dans les festivals de théâtre à travers le monde. Dans l’optique de faire de la musique l’activité principale de son existence, il choisit de finir son cursus scolaire en humanités artistiques au conservatoire de Charleroi dont il sortira en 2008 avec une grande distinction en piano, musique de chambre, harmonie et histoire de la musique. Dans la foulée, il entre au Conservatoire Royal de Bruxelles où il étudiera avec Eric Legnini et ensuite la composition avec Kris Defoort. Après son entrée au conservatoire, il monte un premier Trio avec lequel il commence à se produire dans les clubs de jazz et dans certains festivals.

Troisième album en tant que leader Sur son troisième album "Bittersweet Times", troisième album, Joachim multiplie les textures autour d’une musique épurée qui met en exergue l’ambivalence entre les influences impressionnistes et l’héritage be-bop qui le caractérisent. Il s’entoure ici de musiciens de premier plan avec le contrebassiste de La Nouvelle-Orléans Jasen Weaver, le batteur israélien Noam Israeli, installé à New York depuis plusieurs années, et en invité, le trompettiste virtuose Hermon Mehari, originaire de Kansas City. Sur trois morceaux explorant un spectre sonore presque orchestral, se joignent au groupe Édouard Wallyn au trombone et Quentin Manfroy aux flûtes alto et basse. L’expression musicale de cet album est une recherche d’intensité, d’interaction perpétuelle et un plaisir communicatif à travers une écriture mélodique et contrastée naviguant entre swing et harmonies volantes. Joachim Caffonnette était l’invité de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge".

Le Sounds résonne à nouveau Pendant plus de 35 ans le Sounds à vibrer au rhythme du jazz en voyant défiler la crème du jazz belge et international. Après sa fermeture, c’est un collectif, Buen Vivir, qui fait l’acquisition du 28 rue de la Tulipe, dans le but de le mettre au service de ses activités de résistance et de résilience en matière de droits humains. Mais la poursuite du jazz était essentielle aux yeux des nouveaux propriétaires et ils contactent le pianiste Joachim Caffonnette, Le collectif se lance alors avec détermination dans son projet, redécore le club, transforme la carte, prépare l’avenir, lance un crowdfunding dont le succès fulgurant montre l’enthousiasme de la communauté et ré-ouvre en grande pompe ce 18 novembre 2021, pour écrire le second chapitre de ce club historique…

La réouverture du Sounds, ou le "Sounds Grand Reopening", se présente sous la forme d’un mois de concerts où les musicien.ne.s ayant fait l’histoire de ce club seront mis en avant au côté de certains noms internationaux et de jeunes jazz.wo.men. Cette réouverture se veut festive et un hommage aux anciens propriétaires, Sergio et Rosy, avec des jams sessions, des événements exceptionnels et des découvertes. Joachim Caffonnette était également l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.

