Le pianiste George Shearing nous quittait il y a 10 ans

George Shearing naît à Londres le 13 août 1919 mais c’est bien aux Etats-Unis que ce pianiste, compositeur, arrangeur et chef d’orchestre, non voyant dès sa naissance, va connaître un succès rapide. Parmi ses plus de 300 compositions, on lui doit le standard "Lullaby Of Birdland" écrit, d’après sa biographie, en 10 minutes, en 1952. Un titre dédié à Charlie Parker et au club de jazz de New York, le Birdland et son propriétaire Morris Levy.

Un peu de belgitude C’est en 1947 que George Shearing débarque aux Etats-Unis après avoir fasciné ses compatriotes britanniques en jouant dans les métros, à l’abri des bombes durant la guerre. En 1949, Sa première formation se compose de Chuck Wayne à la guitare, Margie Hyams au vibraphone, John Levy à la basse et Denzil Best à la batterie. Son désir était de plaire aussi bien aux amateurs du titre "September In The Rain" de Harry Warren et Al Dubin qu’à ceux qui préfèrent des choses (plus avancées, d'après ses mots) comme "Carnegie Horizons", une de ses compositions : "J’enregistre ce que je veux, personne ne me contraint à faire ceci plutôt que cela. Je bénéficie d’une liberté totale dans le choix des morceaux que je veux graver". Au milieu des années 1950, celui qui définissait sa musique comme "une forme modifiée de la musique progressive", accueil dans sa formation un certain John Tillman. Un jeune joueur d’harmonica, guitariste venu de Belgique : Toots Thielemans. Toots restera sept années auprès de George, se produisant notamment au Blue Note de Chicago. Marc Danval revenait durant 60 minutes sur la carrière de George Shearing dans son émission "La Troisième Oreille" Sur La Première

Après avoir dissout son Quintet à la fin des années 1970, Shearing jouera en Solo, Duo,Trio avec Marian McPartland, Stéphane Grappelli, Wes Montgomery, Hank Jones, Mel Tormé... George Shearing décède à New York le 14 février 2011 à l’âge de 91 ans. Carmen McRae, Nancy Wilson, Peggy Lee A plusieurs reprises, George Shearing enregistrera avec des chanteuses : Peggy Lee en 1959, "Beauty And The Beat !", Nancy Wilson en 1960, "The Swingin’s Mutual !" ou encore Carmen McRae en 1980, "Two For The Road". Terminant l’enregistrement de son album avec Nancy Wilson le 7 janvier 1961, l’album sortira au mois de mars de la même année, il y a 60 ans. Nancy Wilson y chante sur 7 titres. Le Quintet de George Shearing est composé de lui au piano, Dick Garcia à la guitare, Warren Chiasson au vibraphone, Ralph Pena à la contrebasse, Armando Peraza aux percussions et Vernel Fournier à la batterie. Bonne écoute !