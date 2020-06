Le pianiste Freddy Cole, frère de Nat King Cole, décède à l'âge de 88 ans

Freddy Cole est décédé ce samedi 27 juin 2020 à l’âge de 88 ans. Né le 15 octobre 1931 à Chicago, chanteur, pianiste, Freddy Cole était le frère de Nat King Cole.

Apprenant le piano dès l’âge de 6 ans, Freddy Cole a été influencé par John Lewis, Oscar Peterson ou encore Billy Eckstine. Il jouera en compagnie de Johnny Coles, Benny Golson, Grover Washington, Jr. et formera son propre Quartet en compagnie de Randy Napoleon à la guitare, Curtis Boyd à la batterie et Elias Bailey à la basse.

Son histoire est retracée dans ce documentaire "The Cole Nobody Knows" qui mélange performances live du pianiste et témoignages de plusieurs musiciens comme Monty Alexander, Clark Terry, Davis "Fathead" Newman, John Di Martino...