Le pianiste Chick Corea est décédé

It is with great sadness we announce that on February 9th, Chick Corea passed away at the age of 79, from a rare form of...

Il a joué avec les plus grands

Armando Anthony dit Chick Corea naît le 12 juin 1941 à Chelsea (Massachusetts, Etats-Unis). Pianiste depuis l'âge de quatre ans, il s'inspire de Bud Powell et d'Horace Silver et intègre l'orchestre du percussionniste Mongo Santamaria en 1961, puis ceux de Willie Bobo, Blue Mitchell, Herbie Mann et Stan Getz au milieu de la décennie. Il publie son premier opus en tant que leader avec "Tones for Joan's Bones" en 1966, puis forme un trio avec Miroslav Vitouš et Roy Haynes pour "Now He Sings, Now He Sobs" en 1968, son premier classique. Chick Corea est ensuite engagé par Miles Davis lors de sa période fusion (les albums "In a Silent Way" et "Bitches Brew"). En 1971, il forme le groupe Return to Forever avec Stanley Clarke, Joe Farrell, Airto Moreira et Flora Purim. La formation latino-américaine tend vers une fusion jazz-rock à succès au fil des albums et des musiciens (Lenny White, Al di Meola), jusqu'à la fin des années 1970.