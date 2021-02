Le pianiste belgo-japonais Alex Koo, authentique, curieux et original

Il a été complimenté et loué par certaines des plus grandes icônes de la scène, telles que Kurt Elling, Kenny Werner et Brad Mehldau et a étudié avec des maîtres tels que Kris Goessens, Kenny Werner, Craig Taborn, Barry Harris et Jakob Bro.

Un jazzman globe-trotteur

L’authenticité, la curiosité et l’originalité sont le crédo d’Alex. Initié au piano dès son plus jeune âge, il est primé au Concours de piano classique Cantabile à l’âge de dix ans. C’est un peu plus tard qu’Alex découvre l’univers du jazz et de l’improvisation au Conservatoire de Courtrai. Il y suit les enseignements de Dominique Vantomme et y obtient son diplôme avec la plus haute distinction et reçoit le prix " Van der Weyden ". Ensuite, le jeune pianiste poursuit ses études chez Kris Goessens aux Pays-Bas, où il décroche les diplômes de Bachelor et de Master de Piano Jazz au Conservatoire d’Amsterdam. Parallèlement, Alex élargit son horizon musical à l’occasion d’une année d’études au Danemark dans le cadre du programme Erasmus. Il y est accueilli par Jakob Bro, Soren Kjaergaard et Jakob Anderskov au Rytmisk Musikkonservatorium de Copenhague. Il peaufine sa formation musicale à New York, où il se produit sur la bouillonnante scène de jazz de Manhattan. Il y enseigne également comme professeur adjoint de piano jazz et d’harmonie au New York University. Enfin, il couronne son parcours de formation par un Master de Composition Jazz à la NYU Steinhardt School of Culture.

Alex Koo vient de sortir son dernier album "Identified Flying Object". Alex Koo est au piano, son ancien professeur Ralph Alessi à la trompette et Attila Gyárfás à la batterie. Alex Koo était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.