Le pianiste belge Fred Van Hove est décédé

Pianiste compositeur, Fred Van Hove se tournera vers la radio et composera pour le cinéma et le théâtre. Il enseignera également dans plusieurs pays européens. Lauréat du Prix SABAM Jazz 2010 dans la catégorie musicien vétéran, il est l’un des pionniers de la musique improvisée. Pas tout à fait jazz, pas vraiment classique, la musique de Fred Van Hove a des éléments des deux, mais parvient à transcender ces classifications pour créer un genre qui lui est propre. Virtuose, Fred Van Hove apporte à sa musique une gamme incroyablement large d’influences, échos d’Erroll Gardner, Arnold Schoenberg, Lennie Tristano, Cecil Taylor et d’autres.