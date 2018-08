Le Pacrock festival, le plein de musiques alternatives pour la fin août

La douzième édition du Pacrock festival accueillera une vingtaine d'artistes belges et français aux styles musicaux différents les 31 août et 1er septembre prochains à Pont-à-Celles (Gosselies).

Cette année, les organisateurs du Pacrock ont voulu surprendre leurs festivaliers avec plusieurs nouveautés, comme la date. Le festival de musiques alternatives se déroulera en effet à la fin de l'été, et plus au printemps, afin d'assurer une meilleure météo pour cet événement en plein air. Un camping a également été installé au pied de l'église de Pont-à-Celles.

Comme pour les éditions précédentes, le festival mise aussi sur une démarche écologique et sociale. Des gobelets réutilisables seront à disposition, et la nourriture ainsi que les boissons proposées seront locales et bios.

Les artistes ont été sélectionnés afin de proposer une palette de musiques différentes: jazz, pop, hip-hop, rock, électro mais aussi techno. "Le festival a été repensé à plusieurs reprises. Nous voulions nous recentrer sur l'objectif initial qui est d'offrir et de faire découvrir quelque chose de différent", a expliqué Alexandre Francart, coordinateur du projet, qui espère plus de 3.000 visiteurs cette année.

À l'affiche du Pacrock festival où travaillent environ 60 bénévoles chaque jour, on retrouve des artistes français et belges, dont Vladimir Platine, DkA ou encore Fabrice.