Le nouveau clip d'Odezenne nous plonge 20.000 lieux sous l'amer

L’un de nos groupes français préférés continue à nous maintenir la tête sous l’eau avec le clip de “Bonnie”, sorti il y a quelques jours sur YouTube.

Des jambes qui ondulent dans une piscine. Maillot de bain année 80 et tatouage postérieur. Rythmique apocalyptique et vibration turquoise. Jacques qui apparaît tout habillé sous l’eau. Tout de noir vêtu, il déclame des paroles de fin du monde, celles que composent le titre “Bonnie”. Alix plonge alors pour rejoindre son comparse dans une danse aquatique aux relents angoissants.

Le chaos est une évidence.

En marge se trouve une fête absurde où les invités ne se soucient en rien de ce qui se trame au dehors. Tout le monde semble anesthésié et presque apathique, les corps se délient et se mêlent sur un son entêtant.

Comme toujours chez Odezenne, le message est politique. Qu’est-ce qu’il y a sous la fête ? Alix, Jacques et Mattia répondent avec ce clip en nage libre. Le groupe originaire de Bordeaux nous renvoie à l’absurdité de festoyer dans un monde qui va mal, à la capacité de l’humain à se mettre des oeillères et à cette capacité de continuer à ignorer qu’il erre dans une société régie par l’argent. Faire la fête, boire et oublier, c’est aussi la solution qu’ont trouvé tous les anxieux pour ne plus penser au fait qu’ils n’ont aucune prise sur le monde. Un petit traité bien senti contre l'immobilisme.

Danser dans ce paradis

Sans se soucier de l’errance

C’est tourner comme une toupie

Et faire le tour de sa panse.

Regardez le clip “Bonnie” (20 février 2019) d’Odezenne, réalisé par Adrien Benoliel et Alix Caillet :