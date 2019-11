Le nouveau clip d'Odezenne est réalisé par la Belge Marine Dricot - © Tous droits réservés

Odezenne - Delta - Clip Officiel - 21/11/2019 Grosse fête au Zénith de Paris en 2020 https://go.odezenne.com/reservations Tour https://www.odezenne.com/tour | Insta https://instagram.com/odezenne Delta - extrait de Pouchkine EP https://go.odezenne.com/Pouchkine VINYL, CD et DIGITAL en direct chez nous https://boutique.odezenne.com Stream https://go.odezenne.com/spotify ------ Écrit et réalisé par : Bilou Marine Dricot Produit par : Betty Lamoulie / TOUTI DRAMA (http://toutidrama.com) & Noel Magis / MAMALOVA PRODUCTIONS (http://mamalova-productions.fr) & UNIVERSEUL Avec : Julie Sokolowski, Clémence Warnier & Mattia Lucchini Cheffe opératrice et FX : Bilou Marine Dricot Assistante réalisatrice : Louise Dendraën Monteur : Léo Parmentier Assistante cheffe opératrice : Camille Sultan Chef électricien : Léo Malek Electricienne – stagiaire : Laure-Anne Taymans Projection vidéo et Data Management : Hichem Mhaya Costumière et accessoiriste : Marine Peyraud Assistant accessoiriste – stagiaire : Emilien Borel Construction décors : Gael Renard Aide plateau décor – stagiaire : Ferdinand Blopart Maquillage : Eléonore Herbinaux Régisseuse – Catering : Inga Padurari Assistante de production : Lorella Granvillano Fleur 3D : Monsieur Pimpant Étalonneur : Nikos Appelquist Merci à Laurène Lamoulie, Sophie Sénécaut, Perrine /BFC, Daniel Bleikolm, Tatiana Fouque, Marine Hernandez. Avec le soutien du CNC (aide avant réalisation de video clip) ------ DELTA Faire les visites en grand Déjà la poisse en d’dans J’avance à pas semblant Je peins la mer en bleue J’suis pas là j’suis dans le blanc Chipote pas j’ai pas l’temps C’est mon avenir que j’entends J’arrête les trucs à deux. Tourner ce film c’est chiant Demain c’est déjà maintenant Fallait pas foutre le camp J’ai mis la chambre au feu La vie comme un battement La mort en moins vivant L’amour au coin du vent J’ai dis au revoir au vieux À jamais sur un banc À jamais dans mon camp À jamais sur un quai J’aimais Paris un peu. Seul le réel compte Les rêves se trompent Seul le réel compte Les rêves se trompent M’éclater m’éclate pas M'étaler métal froid Épater les badauds Et la presse a bon dos Si il fallait t’as failli Mais elle est fêlée la faïence Au balais Jean Moulin Gare du Nord j’en roule un Si grandir est une chose Évidente y a qu’à rire Si mourir est une cause Y a du vent t’as qu’à vivre Dessine-toi un couteau Une goutte d’eau des ennuis En extra en réflexe La notion des amis Y a l’poulet cagoulé Qui a bougé ? Qui est touché ? Pense à moi doucement Y a 8 morts douce nuit #Delta #Pouchkine #Odezenne