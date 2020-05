Le musicien et musicologue Benoît Quersin nous a quittés il y a 28 ans, retour sur les grands acteurs du jazz en Belgique

LE FANTOME DE LA RADIO - Le Jazz à la Radio et à la Télévision - 02/05/2020 L’UNESCO, organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture, a choisi le 30 avril pour célébrer le Jazz dans le monde entier. Un événement présidé par le célèbre pianiste et compositeur américain Herbie Hancock. Le Fantôme de la Radio souhaite participer comme il se doit à la journée internationale du Jazz en retraçant le parcours de cette énigmatique note bleue sur les antennes de l’INR, de la RTB et de la RTBF. Une histoire qui débute à l’entre-deux guerre, dans les années 30. Une émission en forme d’hommage à la musique, aux musiciens, et plus particulièrement aux animateurs et producteurs de la Radio-Télévision de service public qui ont été (et sont toujours) de formidables et talentueux ambassadeurs du Jazz en Belgique et dans le monde.