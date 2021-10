Le mouvement #MusicToo s’attaque à de nouveaux combats

"Pour évoquer un problème, il faut commencer par donner des chiffres",

a résumé l’une d’elles, Corinne Sadki, du Centre national de la musique, à l’occasion d’un forum, "Les femmes de la musique", au festival parisien MaMA (Marché des musiques actuelles).



En France, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) n’a recensé que "17% d’autrices, compositrices et éditrices de musique", selon la responsable de cet organisme, Catherine Boissière, présente au MaMA.



Sans doute parce que "tout est fait pour que les femmes ne se sentent pas légitimes, ou ne soient pas créditées", estime Emily Gonneau, co-fondatrice de Change de disque, une plateforme qui lutte notamment contre les problèmes structurels des femmes (rémunération et progression de carrière) dans l’industrie musicale.



Et tous les genres musicaux sont concernés.