Le mois d’août sera dansant, musical et gratuit à Bruxelles

Bruxelles dansera en plein air ce mois d’août. Sous la pluie ou la canicule. Après 16 mois d'arrêt, le secteur de la nuit revient à la fête, dans un premier temps, en journée. Un maximum de set dj tous les week-ends et aussi des concerts très éclectiques programmés par l’AB à Tour et Taxis.

Club Open Air, la night life à la lumière du jour © Club Open Air Club Open Air, la night life à la lumière du jour Ce vendredi 06 août, on sort les masques et on garde ses distances pour la session d’ouverture du Club Open Air sur la dalle de la Cité Administrative. Dès le 13 août, on pourra danser sans masque et sans distanciation physique - sur la simple présentation de son Covid Safe Ticket. Cette initiative des clubs et promoteurs de soirées bruxellois réunis en fédération est soutenue par la ville et la région. Onze rendez-vous (ven 14-22h, sam & dim 16-22h) jusqu’au 18 septembre et pas moins de 21 clubs et collectifs bien connus des clubbeur.euse.s bruxellois. Rio Sensation x Fiesta Latina, Madame Moustache x Chanoir, Chez Ginette, La Cabane, Catclub x Not Your Techno, Trendy x Not In Club, Symbiosis x Optimal Bass, Hangar, Love x Magma, C12 x Brüxsel Jardin, Metropolis x Gay Haze Les détails sur la page facebook

Summer In The City

Sous le titre Summer In The City, le festival bruxellois Listen! proposera huit événements en plein air en août et septembre. Chaque événement se déroulera dans un lieu emblématique de la capitale : la place Poelaert devant le palais de justice, le Circle Park et le VK vaartkapoen à Anderlecht , See U dans l’ancienne caserne de gendarmerie Fritz Toussaint à Ixelles, LaVallée à Molenbeek et Tour & Taxis à 1000 Bruxelles. Ici aussi les collectifs (Deep In House, Chanoirs, Kiosk Radio) et les labels sont de la partie (Stroom, Crevette Records). • Samedi 7.08 : Listen! Festival x Stroom • Dim 15.08 : Listen! Festival x Deep in House • Dim 22.08 : Listen! Festival Festival x Crevette records • Dim 29.08 : Listen! Festival x DTM Funk & AliA • Dim 5.09 : Listen! Festival x Kiosk radio • Dim 12.09 : Listen! Festival x Chanoirs Les détails sur la page facebook

Feeërieën, les concerts gratuits de l'AB

Les concerts gratuits de l'Ancienne Belgique à la Gare Maritime Chaque été, l'AB se déploie en ville avec des concerts de midi, estampillés Boterhammen in de stad, et en soirée place aux Feeërieën (!) sur le coup de 20h. Cette édition 2021 se déroulera du 23 au 27 août en un seul lieu : la Gare Maritime sur le site de Tour&Taxis. Une programmation éclectique avec la crème des artistes du nord du pays et une diversité de genres musicaux affirmée. Stef Kamil Carlens ( dEUS, Zita Swoon) lancera les festivités le lundi 23. "Carlens est un chuchoteur de chansons qui jette des sorts sur nos têtes d'une voix douce" écrivait Humo en 2019. Le groupe Dez Mona avec leur pop teintée d’influences jazz, de gospel, de musique classique et de rock alternatif se sont associés avec B.O.X (Baroque Orchestration X) pour faire rimer la pop innovante avec des sonorités baroques. Le concert du mercreci 25 saluera la sortie de leur album "Lucy". et le lendemain, c'est Tim Vanhamel ( Evil Superstars,dEUS, Millionaire…) qui présentera son nouveau projet "Comité Hypnotisé" et un premier album.

Feeërieën, les concerts gratuits de l'AB