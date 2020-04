Le milieu du jazz saluait ce dimanche les 80 ans du pianiste Herbie Hancock

C'est une véritable légende vivante du jazz qui fêtait ce dimanche ses 80 ans. Né en 1940 à Chicago, sa carrière s'étale sur 5 décennies et récompensée par pas moins de 14 Grammy Awards. Herbie Hancock a joué avec les plus grands du jazz et a influencé tant le jazz acoustique qu'électronique mais aussi le R&B ou encore la pop. Miles Davis avec qui il travaillait disait de lui :

Herbie est l'étape après Bud Powell et Thelonious Monk et je n'ai encore entendu personne prendre son relais

Sur les réseaux sociaux, plusieurs musiciens ont ravivé des souvenirs ou tout simplement souhaité un joyeux anniversaire à ce jeune octogénaire.