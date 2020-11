Le magazine "larsen" se lit maintenant sur le web

Larsen, le magazine de l’actualité musicale en Fédération Wallonie-Bruxelles, lance en ligne un nouveau média d’infos : larsenmag.be

La version papier du magazine ne s’arrête pas pour autant, et continuera à paraître tous les deux mois. Il est toujours loisible de s’y abonner gratuitement. Ce nouvel outil web permettra de coller au plus près à l’actualité du secteur musical de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le contenu sera complémentaire des articles "papier" : des versions augmentées de vidéos, liens, clips, son, plus de news, plus de chroniques, des clips commentés.

Mais certains articles du magazine resteront uniquement consultables physiquement en version papier.

► Visitez larsenmag.be