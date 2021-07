Le label le plus rock’n’roll du moment ? Gibson

© Gilson (page Facebook)

Cette nouvelle maison de disque "travaillera avec les artistes Gibson pour produire, enregistrer et promouvoir leur musique auprès des fans du monde entier". Le premier à rejoindre son écurie n’est autre que le guitariste anglo-américain Slash (ex-guitariste de Guns N’Roses). Le rockeur de 56 ans sortira son prochain album avec Myles Kennedy et The Conspirators avec l’aide de Gibson Records. Il fera suite à "Living the Dream", que Slash avait sorti en 2018 sous son propre label, Snakepit Records.