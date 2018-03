Le Kidzik : double projection pour enfants

Dans le cadre du Festival pour enfants Le Kidzik, PointCulture projettera deux films dans une démarche d’éveil musical le 17 mars.

Le festival qui souhaite éveiller les enfants à la musique a lieu ce mois de mars dans différents lieux, mêlant concerts en tout genre, activités et projections de films. Cela fait maintenant sept éditions que Le Kidzik est dans une démarche d’ouverture d’esprit, pour faire découvrir aux enfants aussi bien le jazz que l’opéra, la musique classique ou le rock par différents biais…

La musique est un atout pour réduire les frontières mentales, artistiques, économiques que nous nous forgeons tous. Ne dit-on pas que la Musique est le langage des émotions ?

Dans le cadre du Festival Le Kidzik, une double projection aura lieu le 17 mars, autour du thème musical évidemment. La première est “Franz et le chef d’orchestre” qui met en scène un petit garçon dont le père est chef d’orchestre amateur et qui se passionne petit à petit pour le domaine. La seconde projection est “Pierre et le loup”, une adaptation du célèbre conte musical de Sergeï Prokofiev qui narre les aventures de Pierre, un jeune garçon téméraire qui essaye d’attraper un loup, accompagné par un oiseau et un canard. C’est l’histoire que chaque enfant se doit de voir une fois dans sa vie. Le premier film est adapté aux petits à partir de 4 ans et le second à partir de 7 ans, chaque projection coûte 5 euros.