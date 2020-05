Le jazzman Charlie Parker héros d'un nouveau roman graphique

"Chasin' the Bird : Charlie Parker in California" sera publié en septembre en anglais, quelques jours à peine après le centenaire de la naissance de Charlie Parker, le 29 août 1920.

Z2 Comics s'est associé au spécialiste du jazz et dessinateur Dave Chisholm pour réaliser ce roman graphique, alors que le directeur d'animation chez DreamWorks, Peter Markowski, s'est chargé des couleurs.

Je suis tellement heureux et incroyablement honoré d'avoir eu la chance d'écrire et de dessiner "Chasin' the Bird". Au cours de ma vie créative et professionnelle j'ai enchaîné les allers et retours entre mes deux obsessions : la musique et les comics. Dave Chisholm.

"Chasin' the Bird: Charlie Parker in California" raconte les deux années de Charlie Parker (alias Bird) à Los Angeles, lorsque le jeune saxophoniste de jazz dû faire face à son addiction à l'héroïne et lorsqu'il enregistra certains des morceaux les plus connus de son répertoire, comme "A Night in Tunisia", "Ornithology" et "Relaxin' At Camarillo" (inspiré par son internement de six mois à l'hôpital psychiatrique californien de Camarillo State).

L'ouvrage explore aussi la relation qu'entretenait le père du bibop avec les personnes qu'il a rencontrées lors de son séjour sur la Côte Ouest des Etats-Unis entre 1945 et 1947.

On découvre ses séances d'enregistrements avec le fondateur du label Dial Record, Ross Russell, son bref séjour chez le célèbre photographe de jazz William Claxton, ainsi que de nombreuses soirées passées dans le ranch de l'artiste Jirayr Zorthian.

Ce roman graphique sera accompagné d'un disque compilant certains titres rares du musicien. La tracklist sera dévoilée dans les prochaines semaines. Z2 Comics a par ailleurs annoncé que l'édition deluxe de "Chasin' the Bird: Charlie Parker in California" comprendra un 45 tours comprenant deux enregistrements inédits de Parker. En parallèle de ce roman, Verve Records/UMe sont actuellement en train de compiler un nouvel album retraçant la musique composée et jouée par Parker lorsqu'il vivait à Los Angeles.

Charlie Parker est décédé à l'âge de 34 ans en 1955.