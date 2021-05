La Chambre Verte - Stéphane Galland - Le Jazz se raconte en coulisses (4/4) - 29/04/2021 La Chambre Verte est une émission radiophonique à la première personne, celle du musicien qui découvre la scène et se découvre en backstage où il pense, s’accorde, répète, doute, imagine, se remémore, peut-être, son meilleur concert. Stéphane Galland Notre batteur national Stéphane Galland nous propose un nouveau projet des plus ambitieux. The Mystery of Kem ou la terre noire et fertile du Nil. C'est de ce terreau que démarrent toutes les ramifications de sa carrière fulgurante. Faire émerger du néant, entrechoquer des entités composites, explorer des univers impénétrables, Stéphane Galland aime se frotter à ce genre d'aventures musicales et il fait bien. Entouré d'une dream team ultra talentueuse et accompagné en guest de Ravi Kulur, tout grand flûtiste carnatique en provenance de l’Inde du sud, The Mystery of Kem nous plonge dans la 4ème dimension. Montez le son et entrez en terre inconnue. playmistyprod.be (Photo : Arnaud Ghys)