« Le jazz s’invite… » chez vous grâce à Jazz4you

Parmi les initiatives pour relancer progressivement le contact entre les musiciens de jazz et le public, l’asbl Jazz4you organise "Le jazz s’invite…". Un mercredi sur deux, un concert est visible sur facebook ou Youtube et reste ensuite disponible en ligne.

Et depuis peu, un groupe très limité de spectateurs (10 personnes) est invité à suivre le concert dans la pièce où il est donné et enregistré. Réunir en toute sécurité quelques musiciens pour une prestation live était un véritable challenge par les temps qui courent. L’asbl, fondée par Lydia Reichenberg, a relevé le défi depuis la mi-juin avec les prestations de Oakstreet Trio, Jérémy Dumont 4tet, Rabesolo Duo ou encore la pianiste Margaux Vranken dont nous vous proposons la prestation de ce 15 juillet 2020.

De manière plus générale, Jazz4you a pour objectif de promouvoir les jeunes musiciens belges et étrangers et les projets émergents dans le domaine de la musique de jazz. Une musique qui s’adapte aux tendances actuelles et dont le public est, pour l'asbl, à conquérir ou reconvaincre démontrant que le jazz reste un genre populaire et accessible à tous, respectant les racines de l’histoire et les évolutions variées de cette riche musique.

En attendant le concert de Martin Méreau Duo le mercredi 29 juillet prochain, voici celui de la jeune pianiste Margaux Vranken pianiste fraîchement diplômée du Berklee Global Jazz Institute, revenue en Belgique pour défendre son nouveau projet et un premier album attendu pour l’automne 2020. Margaux Vranken au piano est accompagnée de Fil Caporali à la basse et Daniel Jonkers à la batterie.

Bon concert !