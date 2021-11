Le guitariste Pat Martino est décédé

Souffrant d’un grave anévrisme cérébral nécessitant une opération il y a quelques années, Pat Martino avait par la suite perdu une bonne partie de sa mémoire, reconnaissant à peine ses parents et n’ayant plus de souvenirs de sa carrière ni de son instrument si joliment manié durant des années, la guitare, qu'il devra réapprendre à jouer Il s’est éteint ce 1er novembre à l’âge de 77 ans.

Né Patrick Carmen Azzara en 1944 en Pennsylvanie, Pat Martino a été exposé très jeune au jazz grâce à son père, Carmen "Mickey" Azzara, qui a chanté dans les clubs locaux et a brièvement étudié la guitare avec Eddie Lang. Il a emmené Pat dans tous les points chauds de la ville pour entendre et rencontrer Wes Montgomery et d'autres géants de la musique.

Du rock au jazz

Il a commencé à jouer de la guitare à l'âge de douze ans. et a quitté l'école en dixième année pour se consacrer à la musique. Lors des visites à son professeur de musique Dennis Sandole, Pat rencontrait souvent un autre étudiant doué, John Coltrane, qui offrait au jeune un chocolat chaud pendant qu'il parlait de musique. Inspiré par l'organiste Jimmy Smith, lui même originaire de Pennsylvanie, c’est pourtant vers le rock que Martino va d'abord se tourner aux côtés de stars comme Bobby Rydell, Frankie Avalon et Bobby Darin. Son premier concert sur la route était avec l'organiste de jazz Charles Earland, un ami de lycée. Sa réputation s'est rapidement répandue parmi d'autres joueurs de jazz et il a été recruté par le chef d'orchestre Lloyd Price pour jouer sur scène avec des musiciens comme Slide Hampton et Red Holloway.

Signant sur le label Prestige Records à 20 ans, Pat Martino connaîtra une carrière en dent de scie, interrompue par la maladie à fin des années 1970 et la mort de ses parent quelques années plus tard.

On le retrouve ici en concert sur la scène du Lotos Jazz Festival de 2014 en Pologne.