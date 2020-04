Le guitariste Bucky Pizzarelli décède du Covid-19, il avait 94 ans

Il aura collaboré avec de nombreux musiciens : Benny Goodman, Zoot Sims, Les Paul, Stéphane Grappelli ou encore Antônio Carlos Jobim… Le guitariste Bucky Pizzarelli est décédé à l’âge de 94 ans. Influencé par Django Reinhardt, Il jouait régulièrement avec une guitare à 7 cordes dont une lui permettait de jouer les parties basses des compositions. Né en 1926 dans le New Jersey, Bucky était le papa de John Pizzarelli, guitariste et chanteur qui joua régulièrement avec lui. John qui laisse, sur sa page facebook, un témoignage fort de son papa et retrace une partie de sa carrière avec sa vision en tant que fils :

Mon père était un mentor de tant de guitaristes professionnels et amateurs. Toujours en train de donner des conseils, toujours encourageant.