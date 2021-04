Le groupe Ykons rend hommage au personnel soignant

Les membres du groupe Ykons proposent une nouvelle version de leur titre à succès "Sequoia Trees". La version acoustique est accompagnée d’un clip tourné au CHR Verviers.

La chanson "Sequoia Trees" est sur toutes les ondes et dans toutes les têtes depuis quelques mois maintenant. Ce titre est le premier extrait de leur EP "In Minor Circle" qui devrait sortir en mai 2021. En attendant la sortie de celui-ci, le groupe liégeois Ykons a décidé de faire un cadeau à leurs fans et à l’ensemble du personnel hospitalier en proposant une nouvelle version acoustique de "Sequoia Trees". Le clip qui accompagne cette sortie est un véritable hommage en images aux soignants qui se donnent à 1000% pour en venir à bout de la crise de coronavirus et prendre soin des malades : "C’était pour nous une évidence que nous devions faire quelque chose pour mettre en lumière l’ensemble des femmes et des hommes qui se battent tous les jours depuis plus d’un an pour sauver un maximum de personnes" explique Renaud Godart, chanteur du groupe Ykons.

La volonté de remettre l’humain au centre en quelque sorte. Une goutte d’eau sans doute mais une reconnaissance que nous souhaitons la plus large possible.

Ce nouveau clip de "Sequoia Trees" a été tourné dans leur fief, au CHR de Verviers, dans le respect des mesures sanitaires. On y voit des infirmiers, des médecins, des brancardiers mais aussi tous les hommes et les femmes de l’ombre qui travaillent au quotidien pour le bon fonctionnement de l’hôpital : des personnels d’entretien, des informaticiens ou encore des électriciens, des urgentistes et des secrétaires… Le message que le groupe souhaite faire passer en leur rendant hommage est que leur rôle a été primordial durant la pandémie de coronavirus et que nous leur en sommes tous très reconnaissants.

Le clip reflète le sentiment de nos équipes. Des sourires persistants malgré des journées à rallonge et une volonté de se serrer les coudes pour le bien de la population.

Du côté du CHR Verviers, le personnel a rapidement été séduit par la proposition d’Ykons : "Quand le groupe nous a contactés, nous n’avons pas hésité longtemps. C’était l’occasion d’arrêter un peu le temps. Prendre du recul sur cette crise que nous avons pris de plein fouet il y a plus d’un an, mettre en avant notre personnel et le remercier pour ses efforts quotidiens " explique Stéphane Lefebvre, Directeur Général du CHR Verviers.