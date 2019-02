Le groupe rock The 1975 rafle la palme du "meilleur album" aux Brit Awards

Le groupe rock The 1975 a raflé la récompense très convoitée du "meilleur album britannique" de l'année mercredi soir aux Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique pop, lors d'une cérémonie qui a également mis à l'honneur la chanteuse américaine Pink.

Avec son album "A Brief Inquiry into Online Relationships", le groupe originaire des environs de Manchester a coiffé sur le poteau les autres nominés dans cette catégorie, notamment Florence and the Machine, l'auteur compositeur interprète George Ezra, ainsi que la chanteuse de 21 ans Jorja Smith, également nommée aux Grammy Awards (récompenses américaines).

The 1975 a également été sacré "meilleur groupe".