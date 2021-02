Le groupe bruxellois Tukan remporte le concours Circuit 2020

Les membres du jury ont décerné le premier prix du Concours à Tukan ! Ce jeune groupe bruxellois, né de la collaboration de quatre artistes issus de divers projets (Saudade, Indigo Mango, Boucan…) a réussi à mettre le jury d’accord lors de toutes les étapes du Concours. Qualifiés de "musiciens hors pair" par certains membres du jury (on cite !), ils donnent naissance à un projet festif et éclectique mêlant groove, jazz et électro. Ce premier prix comprend notamment des soutiens financiers de la part de la Ministre de la Culture et de Playright +.

Une visibilité et des belles opportunités

Le jury en ligne composé de 130 professionnel·le·s du secteur musical (labels, programmateur·rice·s, agences de booking, journalistes, studios, artistes, etc.) a eu accès aux captations vidéos en exclusivité pendant une semaine. Ils et elles ont ensuite été invité·e·s à voter via un formulaire et à remettre, dans certains cas, un prix coup de coeur. Une visibilité et des belles opportunités pour ces projets émergents – malgré la situation sanitaire actuelle – car une trentaine de "prix coup de cœur" sont remis par différents partenaires du Concours Circuit. Parmi ceux-ci, une programmation, selon l’évolution de la pandémie, dans plusieurs salles et festivals (Botanique, Reflektor, Francofaune, Les Ardentes, Dour, Verdur…), des aides à l’enregistrement, de l’accompagnement et des promesses de résidence artistique.