Le groupe Blink-182 a enregistré plus de 40 chansons pour son nouvel album

Le prochain opus de Blink-182, qui ne porte pas de nom, succédera à "California", paru en 2016.

Le bassiste de Blink-182, Mark Hoppus, annonce que l'album prendra un tour plus "agressif et expérimental" que les précédents opus du groupe.

"Les thèmes et le ton sont plus sombres. [...] Cet album peut se décrire comme un disque sans nom sur lequel on tente des expérimentations, des sonorités différentes en tentant d'aller au-delà de ce que Blink-182 évoque généralement au public", explique le musicien à NME.

Mark Hoppus en est convaincu : l'album surprendra les fans. Le batteur de Blink-182, Travis Barker, avait déjà évoqué ce nouvel album ce mois-ci, en précisant qu'il sortirait avant le festival Warped Tour Atlantic City (29-30 juin).

"Je pense que nous le terminerons juste après Back To The Beach", confiait-il à Front Row Live Entertainment.

Pour les 20 ans de l'album "Enema of the State", Blink-182 compte jouer l'intégralité de l'enregistrement au festival Back To The Beach.

Ce festival se tiendra à Huntington Beach (Californie), les 27 et 28 avril. Le public y retrouvera The Used, Goldfinger, The Story So Far, The Aquabats, The Wonder Years et bien d'autres groupes.