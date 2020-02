Le Gent Jazz Festival du 8 au 18 juillet 2020, voici les premiers noms

Le mercredi 8 juillet joue la carte du jazz classique, habillé de ses looks anciens et nouveaux. Wynton Marsalis s’installe à Gand avec le projet de prestige de la scène jazz contemporaine : Jazz at Lincoln Center Orchestra. Et avec Secret Society, Darcy James Argue amène sa version originale de la musique big band, tandis que le Yes! Trio d’Omar Avital propose une interprétation exubérante et progressive des classiques du grand répertoire de trios pour piano. Le saviez-vous ? Ali Jackson, batteur du Yes! Trio, a gagné ses galons au Jazz at Lincoln Center Orchestra.