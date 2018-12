Le "Garden of Madness" de Tomorrowland potentiellement perturbé

L'événement de musique électro "Garden of Madness", entièrement confiée à l'équipe de Tomorrowland, risque d'être perturbé vendredi par les actions syndicales menées contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral et les problèmes de pouvoir d'achat. La société de transports publics flamande De Lijn pourrait être impactée, indique-t-elle dans un communiqué.

Le Sportpaleis accueillera pour la première fois vendredi et samedi les soirées "Garden of Madness", traditionnellement organisées à Ibiza. Elles seront animées par les Dj's belges Dimitri Vegas & Like Mike qui partageront la scène avec Netsky et Lil Kleine pendant deux week-ends d'affilée. Un invité surprise est également annoncé.

De Lijn avertit toutefois que moins de trams seront disponibles vendredi en raison des actions annoncées dans la Métropole. Des chauffeurs volontaires seront déployés sur les axes prioritaires, mais les perturbations pourraient être importantes. Le Sportpaleis conseille, si possible, d'envisager d'autres moyens de transport.