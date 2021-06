Le Fund Belgian Music lance un deuxième appel à projets pour soutenir les musiciens

Le fonds de soutien Fund Belgian Music lance un deuxième appel à projets pour soutenir les musiciens belges, signalent mardi les organisations impliquées. Les demandes de soutien financier peuvent être déposées du 1er au 29 juin via le site internet de la Fondation Roi Baudouin.

Fund Belgian Music est une initiative lancée en 2020 par les associations d'artistes FACIR ainsi que par GALM, PlayRight+ et Sabam for Culture, avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Il s'agit d'aider financièrement les artistes belges ayant accusé d'importantes pertes de revenus à cause de la crise sanitaire.

Cette situation fait qu'il devient également plus difficile pour de nombreux artistes d'investir dans de nouveaux projets. Une candidature peut être déposée jusqu'au 29 juin via le site internet de la Fondation Roi Baudouin. Un jury d'experts évaluera chaque candidature et les projets sélectionnés seront annoncés en septembre.

Pour être admissible à un soutien financier, les artistes doivent être en mesure de démontrer qu'ils ont subi une perte de revenus importante en 2020 et 2021, que la perte de revenus a rendu difficile le financement de nouveaux enregistrements en 2021 et que de nouvelles œuvres ont déjà été composées pour l'enregistrement avec au moins une d'entre elles dans la première moitié de 2022.

Le soutien financier ne peut dépasser 30% du budget, avec un maximum de 7.500 euros par projet. Le soutien apporté par le Fonds doit être pleinement utilisé pour l'enregistrement d'une nouvelle production. Les musiciens belges, les interprètes (solo, groupe ou ensemble) ainsi que les auteurs (compositeurs et paroliers) de tous les genres possibles, peuvent demander un soutien. Six cents candidatures ont été soumises lors de l'appel de l'année dernière. Au final, 49 projets musicaux ont été sélectionnés et ont reçu un soutien pour un montant total de 120.000 euros.

Sabam for Culture et Playright+ apportent chacune un financement de 50.000 euros et la Belgian Independent Music Association (BIMA) finance 10.000 euros. De plus, le fonds compte sur le soutien d'artistes, de fans, d'organismes et d'entreprises généreux. Les dons sont possibles sur le site de la Fondation Roi Baudouin.