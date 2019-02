Le film "Super Fly", meilleure bande originale de tous les temps d'après Pitchfork

Le magazine musical de référence Pitchfork vient de dresser le classement des 50 meilleures bandes originales. Le film "Super Fly" est en tête, devant "Purple Rain" et "Trainspotting".

Le premier prix revient au film des seventies "Super Fly", dans lequel le réalisateur Gordon Parks Jr nous embarque dans le quotidien de Priest, un dealer souhaitant faire un gros coup avant de prendre sa retraite, le tout sur fond de funk et de soul, orchestré par Curtis Mayfield .

Le classique "Purple Rain" d'Albert Magnoli s'installe sur la deuxième marche. Le film musical de 1984 mettait en scène le regretté Prince ainsi que sa musique dont les tubes "Purple Rain" ou encore "When Doves Cry".

La troisième position revient à "Trainspotting", film tout aussi culte de Danny Boyle (1996) qui nous raconte la vie d'un groupe de jeunes accros à la drogue à Edimbourg. Au programme, Lou Reed, Iggy Pop , New Order, mais aussi de grands noms de la Britpop comme Blur ou Pulp.

Top 10 des meilleures bandes originales :

1- "Superfly" (1972)

2- "Purple Rain" (1984)

3- "Trainspotting" (1996)

4- "The Harder They Come" (1972)

5- "2001, l'Odyssée de l'espace" (1968)

6- "Do the Right Thing" (1989)

7- "Lost in Translation" (2003)

8- "Rushmore" (1998)

9- "Help" (1965)

10- "Pulp Fiction" (1994)