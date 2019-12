Kendrick Lamar - HUMBLE. - 06/12/2019 Kendrick Lamar DAMN. Available now http://smarturl.it/DAMN Prod: Anthony "Top Dawg" Tiffith, Dave Free Nathan K. Scherrer, Jason Baum, Jamie Rabineau Prod Co: TDE Films / FREENJOY INC Dir: Dave Meyers & the little homies Music video by Kendrick Lamar performing HUMBLE.. (C) 2017 Aftermath/Interscope (Top Dawg Entertainment) http://vevo.ly/H8UJcZ