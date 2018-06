Le festival Nuits sonores et European Lab envahira Bruxelles du 27 au 30 septembre

La deuxième édition du festival Nuits sonores et European Lab Bruxelles s'ouvrira le 27 septembre, annoncent les organisateurs vendredi. Cet événement, qui propose de la musique, des conférences et des expositions afin de présenter un "panorama des cultures indépendantes et des réflexions européennes, de la diversité, de l'effervescence artistique et intellectuelle" se tiendra jusqu'au 30 septembre dans la capitale.

Le festival s'ouvrira au Bozar, lieu principal de l'événement, à 18h00. L'entrée sera gratuite, comme 75% de la programmation du festival, soulignent les organisateurs.

Un Bozar Lab, installations et expositions au Palais des Beaux-Arts consacrées aux arts numériques et à la rencontre entre art, science et technologie, se tiendra durant tout le festival.

Les 27 et 28 septembre sera prévu l'European Lab Brussels, série de conférences, de débats et de projections documentaires.

Extra!, le programme collaboratif du festival qui réunit "activistes culturels et artistiques" et des acteurs locaux, sera organisé les 28 et le 29 septembre dans divers endroits de Bruxelles.

Deux soirées sont en outre programmées: la Night 1, baptisée "The Loop", sera un "véritable circuit dans les clubs et salles de concert de la ville" en sept étapes. La Night 2 "Bozar Takeover" mêlera "les cultures électroniques au jazz, aux musiques du monde et contemporaines". Une vingtaine d'artistes se produiront dans six espaces du Palais des Beaux-Arts. Les oiseaux de la nuit pourront poursuivre la fête avec l'Afterparty, organisée en collaboration avec C12. Ces deux derniers événements ne seront accessibles qu'avec un billet payant.

La journée de clôture se tiendra au hub créatif LaVallée, lieu qui "réunit les aspirations des co-organisateurs: fédérer la diversité d'acteurs, favoriser l'émulation d'idées, saisir les opportunités de collaborations".

Nuits sonores est un laboratoire culturel, artistique et urbain né en 2003 à Lyon. L'European Lab forum a été fondé en 2011 avec le soutien de l'Union européenne. Il vise, en proposant des conférences, débats, documentaires ou encore en présentant des initiatives citoyennes, des projets, à "décrypter les grandes mutations politiques, économiques, sociales et urbaines".