Le Festival Musical de Namur, du 25 juin au 12 juillet

Le Festival Musical de Namur ouvrira ses portes le 25 juin, et se poursuivra jusqu’au 12 juillet dans divers lieux namurois. Le thème de cette année est " Racines ", en relation avec le contexte sociétal, mais adapté à la musique ancienne et dans une démarche de rencontre. Il est possible d’organiser une programmation nous dit Jean-Marie Marchal, le programmateur du festival, en illustrant le fait qu’à travers les siècles, les compositeurs voyagent et se rencontrent, échangent leurs expériences et leur culture, et trouvent un langage musical universel qui s’adresse à tous, avec le souci d’apporter la petite chose qui n’appartient qu’à eux, en respectant l’autre. Il était important d’illustrer ce propos, avec cet exemple marquant.

Christine Pinchart a rencontré Jean-Marie Marchal