Le festival Jazz Middelheim reporté en septembre

Les organisateurs d'une version déjà réduite du festival "Jazz Middelheim" à Anvers ont décidé de reporter à septembre cet événement bénéficiant d'une réputation internationale.

Ils avaient déjà tenu compte des circonstances liées à la crise sanitaire et proposaient un festival adapté qui devait avoir lieu du 13 au 23 août dans le parc Den Brandt avec une programmation se limitant à douze concerts. Le festival est toutefois reporté et déplacé du 18 au 27 septembre, ont annoncé les organisateurs :

Nous attendions avec beaucoup de courage cette édition à petite échelle et à l'épreuve du corona, mais la courbe n'a pas évolué en notre faveur. Le fait que l'assouplissement soit réduit est bien sûr la bonne décision pour continuer à garantir la santé et la sécurité des festivaliers, des artistes, des employés et des bénévoles. Nous sommes courageux et attendons avec impatience l'édition de septembre avec confiance.