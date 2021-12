Le festival durable LaSemo reviendra dans son format habituel les 8, 9 et 10 juillet 2022

Le festival LaSemo reviendra dans le Parc d’Enghien les 8, 9 et 10 juillet 2022. La 13e édition de l’événement artistique durable se déroulera dans son format habituel d’avant-crise, après deux éditions, en 2020 et 2021, marquées par des "réinventions" du concept, en raison de la crise sanitaire. Les organisateurs du festival ont annoncé jeudi une programmation pour tous les publics traditionnellement pluridisciplinaire avec, entre autres, des concerts, spectacles, conférences, ateliers et spectacles d’art de rue.