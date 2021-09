Le contrebassiste de jazz George Mraz est décédé

Originaire de la République tchèque, George Mraz est né en 1944. Il a commencé ses études musicales de violon à l'âge de sept ans et a commencé à jouer du jazz au lycée. Il fréquente le Conservatoire de Prague en 1961, étudie la basse et obtient son diplôme en 1966.

Gillespie, Peterson, Hancock…

Après avoir obtenu son diplôme du Conservatoire de Prague, George est allé à Munich et a joué dans des clubs en Allemagne et en Europe avec Benny Bailey, Carmel Jones, Leo Wright, Mal Waldron, Hampton Hawes, Jan Hammer et d'autres. Durant l’hiver 1969, George reçut un appel de Dizzy Gillespie pour rejoindre son groupe à New York. Après quelques semaines avec Dizzy, George est parti sur la route avec Oscar Peterson pendant environ deux ans. Après cela, il a travaillé avec le Thad Jones/Mel Lewis Orchestra pendant les six années suivantes.

George Mraz a également enregistré avec Tommy Flanagan, Roland Hanna, Hank Jones, Charles Mingus, Lionel Hampton, Woody Herman, Toshiko Akioshi, Kenny Drew, Barry Harris, Tete Montoliu, Jimmy Rowles, Kenny Barron, Larry Willis, Richie Beirach, McCoy Tyner, Adam Makowicz, Jimmy Smith, Stan Getz, Zoot Sims, Pepper Adams, Art Pepper, Warne Marshe, Phil Woods, Grover Washington Jr., Archie Shepp, Dave Leibman, Joe Lovano, Jim Hall, John Abercrombie, John Scofield, Kenny Burrell, Larry Coryell, Chet Baker, Art Farmer, Lew Soloff, Jon Faddis, Jimmy Knepper, Bob Brookmeyer, Jon Hendricks, Carmen McRae, Helen Merrill, Elvin Jones et bien d'autres.