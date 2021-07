Le contrebassiste Avishai Cohen au sommet de son art

Comme il l’a démontré lors de ses concerts sur les plus grandes scènes du monde, le célèbre contrebassiste, compositeur et interprète israélien est au sommet de son génie créatif. Celles et ceux qui ont suivi sa carrière ces vingt dernières années savent que ses références musicales sont éclectiques, naviguant avec aisance entre la musique classique, le jazz ou encore les chants traditionnels.

Avishai Cohen s’est fait d’abord connaitre dans les années 90 en intégrant le trio de Chick Corea avec qui il a enregistré plusieurs albums. Une vingtaine d’albums en solo plus tard, il sort son nouveau projet "Two Roses", enregistré avec l’orchestre symphonique de Gothenborg. "En écoutant cet album, on a l’impression de partir dans un voyage imaginaire, et d’entrer dans mon monde mais d’une façon plus profonde et plus intense."