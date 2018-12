Le concert de Chris à Strasbourg est annulé

La chanteuse Chris, ex-Christine and the Queens, a annoncé l'annulation du concert qu'elle devait donner mercredi soir à Strasbourg, frappée la veille par une attaque qui a fait trois morts et treize blessés.

"Au vu des événements tragiques qui ont frappé Strasbourg, le concert que nous devions donner ce soir ne peut pas avoir lieu. Toutes mes pensées vont vers les Strasbourgeois.es, vers les victimes et leurs familles. Nous sommes de tout cœur avec vous", a tweeté la chanteuse.

Chris devait initialement se produire au Zénith Europe de Strasbourg.

Son prochain concert est prévu vendredi à la Halle Tony Garnier à Lyon.