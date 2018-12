Le clip de Taylor Swift "Look What You Made Me Do" dépasse le milliard de vues

Taylor Swift et son clip "Look What You Made Me Do" (2017) comptabilisent plus d'un milliard de visualisations sur YouTube en cette fin d'année 2018.

"Désolés, nous ne pouvons répondre au téléphone pour le moment. Pourquoi ? Oh simplement parce que le clip 'Look What You Made Me Do' a atteint 1 MILLIARD de vues !!!", s'enthousiasme le compte Twitter Taylor Nation. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter : il atteint désormais 1.000.322.413 vues.

Sorti en 2017 après avoir été diffusé pour la première fois pendant la cérémonie des MTV Video Music Awards, le clip en question montre la chanteuse dans tous ses précédents rôles.

D'autres clips de Taylor Swift ont atteint ce chiffre, notamment "Shake It Off", "Blank Space" et "Bad Blood."