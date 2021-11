Le chanteur Franck Olivier est décédé

Le décès de Franck Olivier vient d’être annoncé par sa femme, Marcelle Alexis, sur le réseau social Facebook. "C’est avec une grande tristesse et le cœur brisé que je vous annonce que mon mari Franck Olivier est parti pour son grand voyage. Merci à vous tous pour votre soutien. Il fait tellement un grand vide dans mon cœur", partage – t – elle via son compte.

Franck Olivier, poulain de Claude François à partir de 1976, est candidat à la sélection belge pour le Concours de l’Eurovision en 1978. En 1980, il est disque d’or avec "Souviens-toi d’Only You" et avec "Tic tac" en 1982. L’artiste connaîtra également un certain succès au Canada grâce à sa chanson "Amoureux de vous Madame", qui se vendra à plus de 125.000 albums.