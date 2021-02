Le chanteur flamand Kris De Bruyne est décédé à l'âge de 70 ans

Le chanteur Kris De Bruyne vient de décéder. Il a marqué le monde de la musique néerlandophone avec une carrière prolifique.

Né en 1950 à Anvers, il se passionne pour la musique dès le plus jeune âge. Il est repéré à 17 ans à peine, avec une reprise blues d’une comptine pour enfant qu’il interprète lors d’un festival.

Il lance sa carrière en formant un trio avec "Lamp & Lazarus", avant de se lancer en solo dans les années 1970.

Chantant essentiellement en néerlandais, on lui doit une centaine de titres, dont son titre culte en Flandre : "Amsterdam". Kris De Bruyne est devenu, au fil des décennies, une figure incontournable de la scène pop-rock flamande. Il a collaboré avec les plus grands, comme Toots Thielemans, et a été repris par de nombreux artistes, comme Axelle Red.