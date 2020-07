Le Brosella Festival revient dans une version "XXS" du 6 au 9 août

►Le Brosella Festival, qui aurait dû avoir lieu dans le courant du mois de juillet, a été annulé dans sa version originale pour devenir le "Brosella XXS", une version adaptée aux circonstances suscitées par le coronavirus. Cette version XXS se tiendra du 6 au 9 août dans son traditionnel Théâtre de Verdure, au pied de l'Atomium.

Le Brosella festival est un événement gratuit mais attention, réservez bien vos places pour pouvoir y participer. D'ordinaire, le festival s'étale sur deux journées complètes de musique, l'une étant consacrée au folk et l'autre au jazz. Pour cette version inédite, les concerts seront répartis sur quatre jours et se dérouleront uniquement dans le Théâtre de Verdure.

En raison des mesures sanitaires imposées, l'événement ne pourra accueillir que 400 personnes à la fois. Les deux premières journées seront dévolues au folk avec deux fois deux concerts présentés en deux séances quotidiennes. Ainsi, 400 personnes pourront assister aux deux concerts de la première séance et 400 autres à la suivante. La première séance se déroulera de 15h00 à 18h00 et la seconde de 19h00 à 22h00.

La folk à l'honneur les 6 et 7 août

Le 6 août, Vardan Hovanissian et Emre Gültekin, virtuoses du doudouk (hautbois) et du saz, (luth), deux instruments joués essentiellement dans le Caucase, lanceront le première journée. Ils seront suivis par le Brussels Balkan Orchestra, en formation réduite mais à la musique toujours aussi enivrante. Le 7 août, la fête sera totale avec la Rumba congolaise suivie du duo "folky" composé d'Aurélie Dorzée et de Tom Theuns.

Une fin de festival dédiée au jazz

Les journées des 8 et 9 août se focaliseront avec des concerts très jazz programmés aux mêmes horaires, avec une séance supplémentaire, de 12h30 à 14h00, plus spécialement destinée aux enfants et en compagnie des Blue Mockingbirds.

Le 8 août, le premier concert de jazz sera teinté de sonorités orientales avec 3'AIN tandis que Naima Joris apportera une musique douce et apaisée qui reflète les rêveries de son âme. Enfin, le 9 août, ce sera le pianiste Bram De Looze qui animera le premier concert suivi par la trompettiste Pauline Leblond.

Et pour terminer en fanfare, le même Bram De Looze se produira cette fois avec le célèbre trio bruxellois Aka Moon. Le chanteur et percussionniste congolais Fredy Massamba, le pianiste Fabian Fiorini et l'accordéoniste portugais Joao Barradas participeront, eux aussi, à cette soirée de clôture.

