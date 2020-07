Le Botanique programme 16 groupes belges en livestream cet été.

Du 21 juin au 21 septembre, l'été au Botanique est placé sous le signe des résidences d'artistes ! 16 groupes belges ont l'occasion de travailler sur leur nouveau projet dans des conditions optimales. A la fin de chaque résidence, on peut voir et entendre le résultat via un concert diffusé en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube du Botanique. Facebook et YouTube sont des plateformes ouvertes, mais pour soutenir les artistes, on a la possibilité de faire un don via la billetterie en ligne. Acheter un ticket virtuel entre 2 et 10 euros. Ces dons seront intégralement reversés à chacun des artistes.