Le Botanique célèbre la Semaine de la Musique Belge avec un live tous les soirs jusque dimanche

4 images Mathilde Fernandez & Cécile di Giovanni dans le cadre de La Manutention - Palais de Tokyo 2019 © Mathilde Fernandez

La Semaine de la Musique Belge, c’est maintenant et jusqu’au 14 février. Le Botanique y participe dès ce mercredi avec un live en streaming de Mathilde Fernandez. Et dimanche, la finale du Concours Circuit en apothéose. Une belle déclaration d’amour à nos artistes !

© Tous droits réservés Ce soir on va rire et trembler avec Mathilde Fernandez La musique belge c'est aussi celle des artistes installés dans notre pays, comme la niçoise Mathilde Fernandez. Une artiste issue des Beaux-Arts à la fois performeuse, réalisatrice de ses clips et diva pop baroque.

"Klaus Nomi est ma mère, Nina Hagen est mon père. J'ai grandi avec." Les Inrockuptibles

Pour Mathilde Fernandez, un concert c'est un spectacle, on doit rire et trembler. Démonstration ce soir à 19h sur la page facebook du Bota. Si le streaming est gratuit, vous pouvez soutenir Mathilde Fernandez en achetant un billet virtuel. Ces dons sont entièrement reversés aux artistes. De 2 et 10 euros.

Jeudi 11 février : David Numwami Auteur-compositeur-producteur, slalomant subtilement entre pop et expérimentation, le multi-instrumentiste David Numwami a accompagné Charlotte Gainsbourg et Frànçois and the Atlas Mountains. Il a travaillé aussi avec Nicolas Godin (Air) ou le plasticien Xavier Veilhan et notre compatriote Témé Tan. Rendez-vous à 19h sur la page facebook du Bota. Vous pouvez soutenir David Numwami avec un billet virtuel . De 2 et 10 euros.

Vendredi 12 février : Meyy Jeune chanteuse (20 ans) et productrice bruxelloise, Meyy sort ces jours-ci un premier EP de 6 titres, après deux singles remarqués. Une autre voix éthérée aux influences néo-soul annoncée comme "the next big thing". Des chansons lo-fi sincères et fragiles, teintées de luxure, passion, euphorie et douleur.(Bota) Rendez-vous à 19h sur la page facebook du Bota. Vous pouvez soutenir Meyy avec un billet virtuel . De 2 et 10 euros.

4 images YellowStraps - La Semaine de la Musique Belge ! © YellowStraps

Samedi 13 février : YellowStraps YellowStraps est le duo des frères Yvan et Alban Murenzi. Considéré à juste titre comme un des projets urbains les plus talentueux de Belgique. Après avoir écumé les scènes de festivals tels que Pukkelpop, Horst Festival, Les Ardentes et Brussels Summer, c'est aujourd'hui en streaming et pour la Semaine de La Musique Belge que le Bota vous donne rendez-vous. Rendez-vous à 19h sur la page facebook du Bota. Vous pouvez soutenir YellowStraps avec un billet virtuel . De 2 et 10 euros.

4 images © Tous droits réservés