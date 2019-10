Le Big Bang Festival, ode à la musique pour les enfants, aura lieu le 3 novembre à Bozar

Trailer BIG BANG Festivals 2019 - 22/10/2019 BIG BANG Festival is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek en klankkunst voor iedereen vanaf 5 jaar. Over heel Europa (en sinds 2019 ook in Canada!) vinden meer dan 50.000 kinderen en hun familie jaarlijks de weg naar het festival. BIG BANG is geen gewoon festival, het verrast met mobiele bands, ontroert met wonderlijke muziekvoorstellingen en daagt uit met interactieve klankinstallaties. BIG BANG is ook - en vooral - een festival om zelf te ontdekken en te doen. BIG BANG Festival Antwerpen op zondag 27 oktober 2019 in deSingel BIG BANG Festival Brussel op zondag 3 november 2019 in BOZAR BIG BANG Festival Gent op zondag 10 & maandag 11 november 2019 in De Bijloke Meer info: www.bigbangfestival.be