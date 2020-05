Le batteur Tony Allen tire sa révérence le jour de la journée internationale du jazz

Il était en pleine forme, c’était assez soudain. Je lui ai parlé à 13 heures puis deux heures plus tard il était pris d’un malaise et a été transporté à l’hôpital Pompidou où il est décédé. Eric Trosset, son agent.

Avec Fela, dont il fut non seulement le batteur mais aussi le directeur artistique de 1968 à 1979, ils enregistreront une quarantaine d’albums avant de choisir des parcours différents. Tony Allen rythmera "The Good, The Bad and The Queen", projet de Damon Albarn (du groupe Blur) ou encore "La ritournelle" du français Sébastien Tellier. En mars 2020 sortait "Rejoice" témoignage musical de la rencontre de 2010 entre Tony Allen et le trompettiste Hugh Masekela, disparu lui en 2018.