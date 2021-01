Le batteur Cozy Cole nous quittait il y a 40 ans

C’est le 9 janvier 1981 que le batteur Cozy Cole (William Randolph Cole) tire sa révérence à Columbus dans l’Ohio des suites d’un cancer. Excellent technicien, précis, au phrasé logique, il se liera d’amitié avec le batteur star de Chicago, Gene Krupa avec qui il créera une école de batterie. Son premier professeur fut Al Goodman, timbalier du New York Philarmonic Orchestra. Alors qu’il n’a que 27 ans, Blanche Calloway lui offre la place de batteur dans son orchestre. Il y restera deux ans de 1932 à 1933. Il joue ensuite avec Benny Carter (1934), Willie Bryant (1935), Stuff Smith (1936, durant trois ans), Cab Calloway (1939, pour trois ans également), Raymond Scott (1942) Benny Goodman (1946) puis rejoint les "All Stars" de Louis Armstrong jusqu’en 1952. Il sera également engagé comme batteur aux studios de la NBC et de CBS. Ce gentleman populaire, brisant discrètement les barrières raciales, s’associera ensuite avec un batteur mythique, Gene Krupa.

La Krupa And Cole Drum School de New York

© Tous droits réservés C’est donc avec l’énergique batteur Gene Krupa que Cozy Cole crée en 1953 son école de batterie, suite à la demande de plusieurs jeunes batteurs désireux de prendre des leçons avec lui. Il mettra deux ans à mettre au point sa propre méthode, en collaboration avec William M. Kessler : "Nous avons 150 étudiants. Le plus jeune n’a que 6 ans et le plus âgé est… une femme de 48 ans. Il ne nous est pas possible de prendre toujours les mêmes élèves, aussi passent-ils soit avec Gene Krupa, soit avec moi" (Jazz Hot N°108 de 1956).

Plus vous étudiez, plus vous découvrez que vous ne savez pas (Cozy Cole).

Un hit avec "Topsy"