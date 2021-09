Le batteur belge Frédéric Jacquemin est décédé à l’âge de 56 ans

Fabrice Alleman, et le projet Udiverse - l'interview de Pascal Goffaux - 19/06/2019 Le saxophoniste Fabrice Alleman présente son projet Udiverse le samedi 29 juin à 20h30 au Marni dans le cadre du Festival Musiq3. Udiverse, un mot-valise qui fond en un tout sensible Unity et Diversity et évoque l’universel.