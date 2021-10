Le batteur anversois Jelle Van Giel raconte la vie en musique

C’est en 2012 que la formation instrumentale Jelle Van Giel Group voit le jour à Anvers. Son batteur, Jelle Van Giel était l’invité de Musiq3 pour la sortie de son 3ème l’album "Third Story".

Jelle Van Giel Group propose un format qui s'appuie en partie sur la riche tradition du jazz, mais recherche également de nouveaux timbres et des influences plus modernes et contemporaines. Le premier album "Songs For Everyone" sorti en 2015 était un voyage entre le passé et le présent, une thématique récurrente chez Jelle Van Giel. Cet album est principalement basé sur le jazz modal des années 50, mais aussi sur le rock, la musique contemporaine et les rythmes africains.