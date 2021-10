Le BAM! Trio, du club de jazz au studio d’enregistrement

Rencontre avec les musiciens belges du BAM! Trio, à l’occasion de la sortie de leur premier album "One". BAM!, c’est tout d’abord l’histoire de trois musiciens qui se connaissent et s’apprécient.

Du Jazz ? Oui mais pas que…

Le groove, le rock, la soul et les ballades ensorcelantes sont la matière première de cette décoction explosive. Un cocktail universel préparé dans la robuste marmite de l’amitié. Après 2 années de résidence au Sounds, la sauce prend, attire des artistes émérites, et donne lieu à de savoureuses collaborations. Le groupe se produit ensuite dans de nombreuses salles à Bruxelles et au sud du pays. Armés de leurs instruments de cœur, Bastien Jeunieaux, Arnaud Cabay (fils du vibraphoniste Guy Cabay) et Maxime Moyaerts (guitare, batterie, orgue) entrent en studio en novembre 2019 afin d’immortaliser leur formule. Maturant comme le bon vin, le BAM! trio arrive pour imbiber vos oreilles avec un premier album "One".

Les membres du Trio étaient au micro de Patrick Bivort dans son émission "Classic 21 Lounge" sur Classic 21.